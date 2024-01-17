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Медведев назвал «вечный повод» для военных действий с Украиной

Источник:
Sibnet.ru
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Существование Украины как самостоятельного государства является постоянным поводом для военных столкновений, завил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

По словам Медведева в своем телеграм-канале, большинство украинцев в итоге «поймут, что жизнь в большом общем государстве, которое они сейчас не сильно любят, лучше смерти». Он также считает, что новые конфликты с Украиной будут со стопроцентной вероятностью.

«Наличие самостоятельного государства на исторических российских территориях теперь будет постоянным поводом для возобновления военных действий. <...> Вероятность новой схватки будет сохраняться неопределенно долго. Практически всегда», — написал Медведев.

Зампред Совбеза считает, что существует стопроцентная вероятность нового конфликта вне зависимости от подписанных Украиной со странами Запада соглашений о безопасности. По его мнению, присоединение Киева к Евросоюзу или НАТО не сможет предотвратить столкновение. В этой связи существование Украины «смертельно опасно для украинцев», подчеркнул он.

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EvgenAEY

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Uynachalnica

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velam

Почему он говорит "мы" Если такая ситуация случится,он один из первых за границу свалит.

ERMOL33

ОЙ как так же!!! Китай же друзья на веки!!!!