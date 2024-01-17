Чистая прибыль Сбербанка выросла в пять раз

Сбербанк опубликовал финансовые результаты по российским стандартам бухгалтерского учета за 2023 год. Чистая прибыль кредитной организации выросла почти в пять раз — до рекордных 1,493 триллиона рублей. В 2022 году чистая прибыль Сбербанка составила 300 миллиардов.

В заявлении банка отмечается, что кредитная организация обеспечила рентабельность капитала на уровне 24,7%. Прошлый рекорд по прибыли Сбербанк установил в 2021 году, когда она составила 1,246 триллиона рублей.

Рост доходов год к году обусловлен растущей динамикой бизнеса, а также эффектом низкой базы прошлого года. Объем средств физлиц в банке с начала года вырос на 23,5%, до 22,6 триллиона рублей. Средства юрлиц с начала года выросли на 24,5%, до 10,9 триллиона рублей.

Розничный кредитный портфель Сбербанка вырос на 29,4% с начала года, до 15,6 триллиона рублей. Портфель жилищных кредитов увеличился на 40% с начала года и превысил 10,1 триллиона рублей.

В октябре прошлого года Минфин заложил в проект бюджета дивиденды Сбербанка в размере 50% прибыли. Глава кредитной организации Герман Греф заявлял, что 2023 год будет для Сбербанка самым успешным. Он также ожидает положительной динамики бизнеса в 2024 году.