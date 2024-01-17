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Собрано важное оборудование для синхротрона СКИФ

Источник:
Sibnet.ru
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Новосибирские инженеры собрали фронтенды для станций строящегося Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ), сообщила пресс-служба министерства науки и инновационной политики Новосибирской области.

Фронтенд — это комплекс оборудования для вывода синхротронного излучения из основного накопителя на экспериментальную станцию. Оборудование проектирует и изготавливает Конструкторско-технологический институт научного приборостроения СО РАН.

При изготовлении фронтендов проведена масштабная работа по импортозамещению иностранных комплектующих: на этапе эскизного проектирования (до введения санкций) их доля составляла порядка 50%, рассказал и. о. директора КТИ НП СО РАН Станислав Шакиров.

Фронтенд для синхротрона СКИФ
Фото: © пресс-служба министерства науки и инновационной политики НСО

СКИФ позволит изучать материю на атомарном уровне и получать новые фундаментальные знания в области биологии, химии, медицины и других областях науки. На момент запуска яркость излучения синхротрона будет рекордной в мире — поколение 4+ с энергией 3 ГэВ.

Строительство СКИФ началось вблизи наукограда Кольцово в 2021 году. На конец 2024 года запланированы завершение строительно-монтажных работ, а также монтаж оборудования ускорительного комплекса и первых шесть экспериментальных станций первой очереди. Следующий этап — проведение пусконаладочных работ экспериментальных станций.

Возведение объекта изначально оценивалось в 37,1 миллиарда рублей, на данный момент окончательная стоимость всего проекта составляет 47,3 миллиарда рублей.

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