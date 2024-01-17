Макрон призвал Европу не допустить победы России над Украиной

Европа должна противопоставить России общую стратегию по Украине и не допустить победы Москвы над Киевом, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон

Мы не можем позволить России победить, и мы не должны этого делать, потому что тогда сама безопасность Европы и всех соседей России будет поставлена под сомнение», — приводит РБК заявление президента Франции.

Макрон указал на необходимость построения «более сильной Европы, которая знает, как защитить себя, и не зависит от других».

Он также анонсировал свой визит в Киев в феврале и объявил о поставке 40 ракет большой дальности класса «воздух — воздух» SCALP, «нескольких сотен бомб» и самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar.

По словам Макрона, он работает над двусторонним соглашением с Украиной о гарантиях безопасности, подписание документа должно состояться через несколько недель.