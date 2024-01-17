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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Макрон призвал Европу не допустить победы России над Украиной

Источник:
РБК
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Европа должна противопоставить России общую стратегию по Украине и не допустить победы Москвы над Киевом, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон

Мы не можем позволить России победить, и мы не должны этого делать, потому что тогда сама безопасность Европы и всех соседей России будет поставлена под сомнение», — приводит РБК заявление президента Франции.

Макрон указал на необходимость построения «более сильной Европы, которая знает, как защитить себя, и не зависит от других».

Он также анонсировал свой визит в Киев в феврале и объявил о поставке 40 ракет большой дальности класса «воздух — воздух» SCALP, «нескольких сотен бомб» и самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar.

По словам Макрона, он работает над двусторонним соглашением с Украиной о гарантиях безопасности, подписание документа должно состояться через несколько недель.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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Топ комментариев

EvgenAEY

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Uynachalnica

Осталось пасхи дождаться, тогда совсем упадут!

velam

Почему он говорит "мы" Если такая ситуация случится,он один из первых за границу свалит.

ERMOL33

ОЙ как так же!!! Китай же друзья на веки!!!!