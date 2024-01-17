Испытания нового пулемета начались в российской армии

Новый ручной пулемет в калибре 5,45 миллиметра, разработанный в интересах российской армии, полностью готов и выходит на государственные испытания.

«Новый пулемет разработан крупным отечественным производителем вооружения, он полностью готов и сейчас выходит на госиспытания», — сказал ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе страны.

По его словам, новый российский пулемет помимо версии в калибре 5,45 миллиметра будет также иметь модификации под калибры НАТО 7,62 и 5,56 миллиметра.

Концерн «Калашников» на форуме «Армия-2020» представил новый легкий пулемет РПЛ-20 с ленточным питанием. Емкость патронного короба — 100 патронов. Оснащен регулируемым полимерным прикладом и планкой Пикатинни, позволяющей устанавливать оптические и коллиматорные прицелы.