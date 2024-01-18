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Военная драма «Воздух» вышла в прокат

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Воздух»

Военный фильм «Воздух» про девушек-летчиц во времена Великой Отечественной войны претендует стать главной новинкой проката с 18 января.

Действие фильма «Воздух» развернется во время войны, когда в СССР идут тяжелые бои, а немецкая армия наступает. В смешанный авиационный полк прибывает подразделение летчиц. Все они — юные, необстрелянные и сперва не совсем понимают, что такое война. Девушкам приходится трудно в мужском мире, но они день за днем в череде воздушных схваток доказывают, что они не хуже мужчин.

Главные роли в фильме исполнили Анастасия Талызина и Аглая Тарасова. Режиссер — Алексей Герман-младший.

Кроме «Воздуха» в прокат 18 января выходят российская комедия «Танцуй, селедка!» с Александрой Бортич, американский боевик «Из глубины», итальянская спортивная драма «Большая гонка. Ауди против Лянчи».

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