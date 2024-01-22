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Сериал «Повышая градус» о женщинах в алкобизнесе стартует на ТНТ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ТНТ

Комедийный сериал «Повышая градус» о женщинах в алкогольном бизнесе стартует на канале ТНТ с 22 января в 20.00.

По сюжету, у ликеро-водочного завода провинциального городка меняется руководство: новый директор из Москвы первым делом увольняет старого начальника, отправив его под домашний арест, а следом за ним — секретаршу Дину, техника конвейера Иру и молодого технолога Таню.

Женщины в отчаянии, ведь увольнение означает для них долговую яму. Поскандалив с новым директором, подруги оказываются в изоляторе, где им подсказывают идею для выживания — самим гнать самогон. К тому же, у них это получится гораздо лучше, чем у конкурентов, которые не знают технологий.

Подруги решают действовать, просчитывают все ходы и организовывают свою лабораторию. Но приготовить водку идеального качества — еще не весь секрет успеха. Им нужно с нуля налаживать сбыт, причем иногда его правила вступают в конфликт с моральными ценностями героинь (например, не продавать алкоголь детям).

Мир алкогольного бизнеса оказывается жестоким, но вместе с тем и полным приключений. Благодаря постоянным авантюрам, неожиданным встречам, новым открытиям у подруг начинается совсем другая жизнь.

Главные роли в сериале «Повышая градус» исполнили Ольга Тумайкина, Анна Уколова и Катерина Ковальчук. Также в сериале снялись Вячеслав Чепурченко, Павел Ворожцов, Кирилл Каганович.

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Топ комментариев

Очаков

Пропаганда??? Это ты окраинские ресурсы ещё не читал!)))

DYNAMO7294

Какой ремонт дорог? Это ротенбергам платят.

mosquito__2010

Самый настоящий геноцид украинцев устроенный преступниками у власти Украины поставленными США через майдан....

mosquito__2010

Я думаю что хохлы и так уже начали догадываться что их сначала обманули а потом кинули, что им конкретные...