Эксперт рассказал о способе найти смартфоном скрытую камеру

Преподаватель кафедры «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов рассказал о нескольких простых способах обнаружить скрытую видеокамеру с помощью обычного смартфона

Достаточно включить фонарик на гаджете в темном помещении, посоветовал эксперт. Конструктив любой камеры подразумевает наличие объектива, который будет бликовать при свете фонаря, приводит «Прайм» слова Шутова.

В некоторых моделях камер есть источники инфракрасного излучения, позволяющие фиксировать происходящее в темное время суток. Чтобы проверить это, необходимо выключить свет и воспользоваться камерой смартфона. «Включенный ИК-излучатель на ней будет отображаться фиолетовым или красным цветом», — пояснил эксперт.

Более технологичный способ — использование специальных программ для смартфонов, которые обнаруживают источник Wi-Fi-сигнала. Именно по беспроводной сети видео с камер передается на серверы хранения.

«Далее достаточно вбить МАС-адрес в один из специальных сервисов и определить, что конкретно находится в помещении: скрытая камера, "умная" розетка или лампочка», — сказал Шутов.