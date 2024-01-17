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Советник Байдена Салливан заявил о вступлении мира в новую эру

Источник:
РИА Новости
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Международное сообщество находится на заре новой эры, где развернулось жесткое соперничеством за право определять миропорядок, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Выступая на международной конференции в Давосе, он сравнил ситуацию с предвоенными годами, но пообещал, что США, в отличие от 1930-х, не уйдут в самоизоляцию и будут добиваться, чтобы история себя не повторила.

«Сегодня мы проживем первые годы новой эры. Крупные державы намного более взаимозависимы, чем на любом этапе Холодной войны. Но мы также ведет жесткую конкуренцию за тот тип мира, который хотим строить», — цитирует РИА Новости Салливан.

Советник исходит из убеждения, что «мы не обречены повторять прошлое». «Переход из одной эры в другую сопровождается обязанностью и возможностью выбирать более мудро», — отметил он.

США, по словам Салливана, мобилизуют мир, чтобы дать отпор «неприкрытой агрессии», проводят «интенсивную и активную дипломатию для управления самыми значимыми из наших отношений», инвестируют в «источники силы» — свои и союзников, не отказываются от мировой экономической системы, но адаптируют ее к «вызовам сегодняшнего и завтрашнего дней».

Советник сказал, что с оптимизмом смотрит в будущее и верит в способность США справиться с «главным вызовом нашего времени, каковой представляет стратегическая конкуренция в эпоху взаимозависимости».

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Политика #Мир
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