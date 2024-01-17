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Билан съездил в ДНР и помог детям и раненым военным

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал Димы Билана

Певец Дима Билан съездил на Донбасс, чтобы помочь за свой счет детям и раненым военнослужащим.

Билан побывал Республиканской травматологии у детей и взрослых. Певец привез сладкие подарки и умные колонки, а врачам планшеты для работы. Раненым военным и гражданским, нуждающимся в протезировании, оплатил протезы и реабилитацию, сообщается в телеграм-канале артиста.

Кроме этого Билан оказал денежную помощь собачьему приюту «ПИФ, и еще взял на попечение из кошачьего приюта кота, которого назвал Шахтер.

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