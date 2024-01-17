Путин ответил на сообщение «не буду за вас голосовать»

Президент России Владимир Путин во время встречи с главами муниципальных образований ответил на сообщение с текстом «не буду за вас голосовать» с прямой линии, прошедшей 14 декабря 2023 года.

«Я старался смотреть еще на экраны слева, справа и хотел отреагировать на одно сообщение, но не успел, потому что пошли другие вопросы. Оно было таким, небольшое, но в заключение было написано "не буду за вас голосовать"», — сказал Путин

По его словам, в связи с этим он вспомнил о двух обстоятельствах. «Во-первых, очень важна всегда обратная связь — первое. Второе — нерешенных проблем у нас гораздо больше, чем решенных», — отметил президент.

Путин добавил, что людей, требующих особого внимания со стороны чиновников, «очень много», несмотря на то, что удалось «немножко» сократить число граждан, живущих за чертой бедности.

Президент указал, что чем больше задач решается, «тем больше горизонтов открывается» — и поэтому людям хочется большего. «Это абсолютно нормально», — резюмировал Путин.

Путин объявил о том, что будет баллотироваться на ближайших президентских выборах, 8 декабря 2023 года. На выборы он идет как самовыдвиженец.