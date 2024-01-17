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Иноагент Галкин отказался от концертов в ОАЭ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © @maxgalkinru

Шоумен Максим Галкин (признан иноагентом в России) отказался выступать в Дубае после недавнего штрафа от правительства ОАЭ за антироссийские высказывания.

Галкин не включил в концертный тур на 2024 год Дубай и Абу-Даби. Ранее он попытался подчистить программу и убрать острые шутки про плохих русских, но передумал, поскольку его зритель ходить именно на политическую сатиру, пишет Mash.

Идею не выступать в ОАЭ поддержали и местные организаторы. Они не хотят санкций за привоз артиста, который нарушает местные законы. Негласно Галкин теперь «persona non grata» в ОАЭ.

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Топ комментариев

Батя на диване

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EvgenAEY

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Uynachalnica

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