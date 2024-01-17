Иноагент Галкин отказался от концертов в ОАЭ

Шоумен Максим Галкин (признан иноагентом в России) отказался выступать в Дубае после недавнего штрафа от правительства ОАЭ за антироссийские высказывания.

Галкин не включил в концертный тур на 2024 год Дубай и Абу-Даби. Ранее он попытался подчистить программу и убрать острые шутки про плохих русских, но передумал, поскольку его зритель ходить именно на политическую сатиру, пишет Mash.

Идею не выступать в ОАЭ поддержали и местные организаторы. Они не хотят санкций за привоз артиста, который нарушает местные законы. Негласно Галкин теперь «persona non grata» в ОАЭ.