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Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Пакистану

Источник:
ТАСС
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Пуск иранской баластической ракеты Shahab-3
Пуск иранской баластической ракеты Shahab-3
Фото: Satyar Emami / CC BY 4.0

Вооруженные силы Ирана нанесли удары по двум штабам террористической группировки «Джейш аль-Зольм», располагавшимся на территории Пакистана.

Для нанесения ударов использовались беспилотники и ракеты, приводит ТАСС сообщение иранского агентства Tasnim. Другие подробности операции не приводятся.

В ночь на 10 января террористы «Джейш аль-Зольм» совершили нападение на контрольно-пропускной пункт между городами Раск и Джангал в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана, в результате которого погиб полицейский.

Группировка и ранее брала на себя ответственность за террористические акты на ирано-пакистанской границе, а также нападения на военнослужащих пограничной службы Ирана.

Пакистан решительно осудил удар Ирана и заявил, что он может иметь серьезные последствия. «Терроризм — общая угрозой для всех стран региона и требует скоординированных действий. Такие односторонние действия не соответствуют добрососедским отношениям и могут серьезно подорвать взаимное доверие», — говорится в заявлении пакистанского МИД.


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