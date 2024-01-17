Самым распространенным авто в России оказалась старая «семерка»

Lada 2107 — самый распространенный автомобиль в России. В стране числятся 1,26 миллиона таких машин, подсчитало агентство «Автостат».

Lada — лидер среди марок по численности парка в России, это 12,28 миллиона авто. На втором месте Toyota (3,78 миллиона авто). В топ-5 вошли Kia, Hyundai и Renault.

На второе место среди самых распространенных моделей после Lada 2107 вышла Kia Rio с результатом 1,02 миллиона машин. В пятерку входят Lada 2109 (1 миллион), Lada 2121 Niva (956,5 тысячи) и Lada 2190 Granta (932,3 тысячи).

В России на 1 января 2024 года числится 44 099 620 легковых автомобилей, подсчитал «Автостат». Рост с 1 июля 2023 года составил 1%. В структуре парка преобладают иномарки — 67,3% или 29,66 миллиона машин.

LADA 2107, или ВАЗ-2107 — заднеприводный седан, выпускавшийся с 1982 по 2012 годы. От предыдущей модели отличался капотом, задними фонарями и хромированной решеткой радиатора. За последнюю получил у автолюбителей прозвище «хочу быть мерседесом».