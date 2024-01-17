ПВО сбила семь беспилотников над Белгородом и окрестностями

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили семь беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над территорией Белгорода и Белгородского района, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«По уточненным данным, сбито семь БПЛА. Оперативные службы работают», — написал глава Гладков в своем телеграм-канале.

По предварительным данным, никто не пострадал, отметил губернатор.

В Белгородском районе есть повреждения в жилом секторе — разрушение остекления жилого дома, кровли и возгорание хозяйственной постройки. Также в одном из поселков произошло отключение электричества, уточнил Гладков.