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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

ПВО сбила семь беспилотников над Белгородом и окрестностями

Источник:
Sibnet.ru
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Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили семь беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над территорией Белгорода и Белгородского района, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«По уточненным данным, сбито семь БПЛА. Оперативные службы работают», — написал глава Гладков в своем телеграм-канале.

По предварительным данным, никто не пострадал, отметил губернатор. 

В Белгородском районе есть повреждения в жилом секторе — разрушение остекления жилого дома, кровли и возгорание хозяйственной постройки. Также в одном из поселков произошло отключение электричества, уточнил Гладков.

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Оборона #Армия
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Батя на диване

то что они своих солдат не жалеют и так понятно,сам бы пошел с лопатой,показал пример

corrector

мы очень ждём этого момента, и эта новость очень вписывается в рос. пропаганду !! Ура !

corrector

на урине объекты США тоже формально не страдают , бггг

Qprovessional

самому не смешно такой пафос строчить?