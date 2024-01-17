Путин высказался о тех, кто «прыгает без штанов»

Те, кто прошел военные действия, не будут участвовать в мероприятиях «без штанов», заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований.

«Конечно, надо обращать внимание на ребят, которые возвращаются из зоны специальной военной операции. Когда люди решаются на это, когда проходят это горнило, возвращаются, очень многие приоритеты жизненные выстраиваются по-другому. Здесь уже не будешь прыгать без штанов на каких-нибудь мероприятиях, здесь совсем по-другому на жизнь смотрят люди, приоритеты, ценности другие», — сказал глава государства.

Вероятно, таким образом Путин впервые прокомментировал «голую» вечеринку Насти Ивлеевой, прошедшую в конце декабря в клубе «Мутабор». После публикации фото и видео с мероприятия несколько депутатов потребовали проверить его на пропаганду ЛГБТ (решением Верховного суда «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России).

Позже несколько участников — Филипп Киркоров, Лолита, Ксения Собчак, Дима Билан и сама Ивлеева — записали видео с извинениями и объяснениями. Но некоторых все равно ждали отмены концертов и отстранения от телеэфиров.

Рэпер Vacio, пришедший на вечеринку в одном белом носке, надетом на половой член, был оштрафован на 200 тысяч рублей, был арестован на 15 суток, а затем еще на 10. После ему вручили повестку в армию.

По данным источников СМИ, российские власти сочли «голую» вечеринку Ивлеевой неуместной на фоне военной операции на Украине, выросшей инфляции и предстоящих президентских выборов.