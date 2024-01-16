Раскрыта главная тайна Луны

Международная команда ученых выяснила, как возник оригинальный состав грунта на некоторых участках поверхности Луны, который до недавнего времени считался главной загадкой земного спутника.

Найти ответ помогли эксперименты с использованием расплавленных пород и сложного изотопного анализа образцов, доставленных с Луны миссиями «Аполлон». В результате была выявлена критическая реакция, которая контролировала процесс формирования лунного грунта.

Оказалось, что реакция включала в себя обмен железа, содержавшегося в магме, на магний, содержавшийся в окружающих ее породах. В результате плавления химические и физические свойства грунта аномально изменились.

Уникальный тип базальтовой магмы, встречающейся на Луне, отличается высокими концентрациями титана. При этом ученые долгое время не понимали, как такая магма могла появиться на спутнике Земли.

В рамках нового исследования специалистам удалось воссоздать состав лунного базальта с высоким содержанием титана в лабораторных условиях. Ученые доказали, что критическая реакция происходила в недрах Луны примерно 3 миллиарда лет назад при экстремально высоких температурах.