НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин рассказал анекдот про сыр с плесенью

Источник:
«Российская газета»
272 1

Президент Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов России вспомнил анекдот про сыр с голубой плесенью.

Глава администрации Бобровского муниципального района Воронежской области Анатолий Балбеков рассказал главе государства, что в районе делают более 50 видов сыра, в том числе с голубой плесенью.

В ответ глава государства сказал, что ему только вчера рассказали анекдот на эту тему.

— У вас сыр с плесенью есть?

— Нет. Сосиски есть.

«Слава Богу, у нас с голубой плесенью сыр есть, а сосиски совершенно нужного нам высшего качества», — добавил президент.

В оригинале анекдот звучит так:

— Здравствуйте, у вас есть дор блю?

— А что это?

— Это сыр с плесенью.

— Сыра нет. Есть сосиски дор блю.

Еще по теме
Песков усомнился в переносе столицы в Сибирь
Ученый предложил Путину перенести столицу в Сибирь
Кремль назвал оптимальное решение конфликта на Украине
Путин заявил, что будущее России за Дальним Востоком и Арктикой
смотреть все
Политика #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Белый дом объявил о прекращении военной помощи Украине
Лежачий небоскреб длиной в 170 км показали из космоса
Россия полностью отключит украинские дроны
Украина и Британия подписали оборонный договор
Обсуждение (1)
О самом главном
Как мужчины переживают расставание
Что такое оговорки по Фрейду
Почему пьяные мужчины признаются в любви
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Инфантильные импотенты: откуда берутся педофилы
Магический лунный календарь на каждый день
Все статьи
Мультимедиа
Как выбрать живую елку. ИНФОГРАФИКА
Самые удивительные фото космоса в 2023 году
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
Самое обсуждаемое
63
Зеленский заявил, что без денег Запада украинские пенсионеры умрут
59
Путин заявил, что будущее России за Дальним Востоком и Арктикой
45
Украина и Британия подписали оборонный договор
43
США разработали «план победы» Украины над Россией
38
Германия подготовила план войны с Россией на случай разгрома ВСУ