Путин рассказал анекдот про сыр с плесенью

Президент Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов России вспомнил анекдот про сыр с голубой плесенью.
Глава администрации Бобровского муниципального района Воронежской области Анатолий Балбеков рассказал главе государства, что в районе делают более 50 видов сыра, в том числе с голубой плесенью.
В ответ глава государства сказал, что ему только вчера рассказали анекдот на эту тему.
— У вас сыр с плесенью есть?
— Нет. Сосиски есть.
«Слава Богу, у нас с голубой плесенью сыр есть, а сосиски совершенно нужного нам высшего качества», — добавил президент.
В оригинале анекдот звучит так:
— Здравствуйте, у вас есть дор блю?
— А что это?
— Это сыр с плесенью.
— Сыра нет. Есть сосиски дор блю.