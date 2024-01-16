Путин рассказал анекдот про сыр с плесенью

Президент Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов России вспомнил анекдот про сыр с голубой плесенью.

Глава администрации Бобровского муниципального района Воронежской области Анатолий Балбеков рассказал главе государства, что в районе делают более 50 видов сыра, в том числе с голубой плесенью.

В ответ глава государства сказал, что ему только вчера рассказали анекдот на эту тему.

— У вас сыр с плесенью есть?

— Нет. Сосиски есть.

«Слава Богу, у нас с голубой плесенью сыр есть, а сосиски совершенно нужного нам высшего качества», — добавил президент.

В оригинале анекдот звучит так:

— Здравствуйте, у вас есть дор блю?

— А что это?

— Это сыр с плесенью.

— Сыра нет. Есть сосиски дор блю.