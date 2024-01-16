США и Британия нанесли новые удары по Йемену

Американские и британские военные нанесли новые авиаудары по позициям хуситов в йеменской провинции Эль-Байда.

Американские и британские самолеты бомбили объекты группировки «Ансар Алла» в военном лагере округа Мукайрас, на территории крепости Ат-Таффа и объекты в округе Ас-Савмаа, передает РИА Новости со ссылкой на источники в Йемене.

Вашингтон и Лондон устроили налет на следующий день после того, как хуситы объявили о ракетном обстреле американского корабля в Аденском заливе. Сухогруз получил повреждения, однако остался на плаву.

В середине ноября шиитское военизированное движение «Ансар Алла», правящее на севере Йемена, в знак поддержки палестинцев в секторе Газа начало атаковать связанные с Израилем суда в Красном море.

США в ответ объявили о начале операции по защите судоходства совместно с десятью другими странами. В море произошло несколько столкновений между хуситами и американскими военными.