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США и Британия нанесли новые удары по Йемену

Источник:
РИА Новости
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Американские и британские военные нанесли новые авиаудары по позициям хуситов в йеменской провинции Эль-Байда.

Американские и британские самолеты бомбили объекты группировки «Ансар Алла» в военном лагере округа Мукайрас, на территории крепости Ат-Таффа и объекты в округе Ас-Савмаа, передает РИА Новости со ссылкой на источники в Йемене.

Вашингтон и Лондон устроили налет на следующий день после того, как хуситы объявили о ракетном обстреле американского корабля в Аденском заливе. Сухогруз получил повреждения, однако остался на плаву.

В середине ноября шиитское военизированное движение «Ансар Алла», правящее на севере Йемена, в знак поддержки палестинцев в секторе Газа начало атаковать связанные с Израилем суда в Красном море.

США в ответ объявили о начале операции по защите судоходства совместно с десятью другими странами. В море произошло несколько столкновений между хуситами и американскими военными.

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Оборона #Конфликты #Армия
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Nik3316

само интересное, что данные бумажки США врятли приобретут сами)))))))шкуру неубитого медведя по облигациям))))))))))...

Alhazred

Ну-ну. Талибов тоже бомбили...)))

Батя на диване

то что они своих солдат не жалеют и так понятно,сам бы пошел с лопатой,показал пример

corrector

на урине объекты США тоже формально не страдают , бггг