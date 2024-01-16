Роскомнадзор установит границы Рунета

Роскомнадзор намерен создать доверенную базу геолокаций IP-адресов. Решение принято из-за усилений DDoS-атак на российские государственные ресурсы. Проект приказа размещен на сайте проектов нормативно-правовых актов.

«База данных будет регулярно обновляться, операторы связи и владельцы ресурсов смогут использовать ее для автоматизированного создания корректных списков доступа, ее создание позволит привести цифровую границу государства в соответствие с физическими границами Российской Федерации», — сообщается в пояснительной записке.

Уточняется, что с 2022 года в России участились DDoS-атаки на государственные и социально значимые интернет-ресурсы и увеличилась их интенсивность. В пояснительной записке указано, что большинство атак идет из-за рубежа.

Сейчас для быстрого отражения DDoS-атак операторы связи и владельцы интернет-ресурсов формируют списки доступа на основе данных о страновой принадлежности сетей. Однако данные берутся из общедоступных международных источников, что приводит к ошибкам и блокировкам доступа к ресурсам для легитимных пользователей.