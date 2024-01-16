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Роскомнадзор установит границы Рунета

Источник:
Sibnet.ru
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Роскомнадзор намерен создать доверенную базу геолокаций IP-адресов. Решение принято из-за усилений DDoS-атак на российские государственные ресурсы. Проект приказа размещен на сайте проектов нормативно-правовых актов.

«База данных будет регулярно обновляться, операторы связи и владельцы ресурсов смогут использовать ее для автоматизированного создания корректных списков доступа, ее создание позволит привести цифровую границу государства в соответствие с физическими границами Российской Федерации», — сообщается в пояснительной записке.

Уточняется, что с 2022 года в России участились DDoS-атаки на государственные и социально значимые интернет-ресурсы и увеличилась их интенсивность. В пояснительной записке указано, что большинство атак идет из-за рубежа.

Сейчас для быстрого отражения DDoS-атак операторы связи и владельцы интернет-ресурсов формируют списки доступа на основе данных о страновой принадлежности сетей. Однако данные берутся из общедоступных международных источников, что приводит к ошибкам и блокировкам доступа к ресурсам для легитимных пользователей.

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Топ комментариев

Nik3316

само интересное, что данные бумажки США врятли приобретут сами)))))))шкуру неубитого медведя по облигациям))))))))))...

Alhazred

Ну-ну. Талибов тоже бомбили...)))

Батя на диване

то что они своих солдат не жалеют и так понятно,сам бы пошел с лопатой,показал пример

corrector

на урине объекты США тоже формально не страдают , бггг