Цены на яйца в России начали снижаться

Цены на яйца в России снижаются, во многих торговых сетях они уже упали ниже психологической отметки в 100 рублей.

Ассоциация компаний розничной торговли отметила, что у производителей яиц цены тоже стабилизируются. По словам председателя президиума этой организации Игоря Караваева, ведется обсуждение долгосрочных контрактов, способных сгладить волатильность цен.

По данным Росстата, яйца в России за прошлый год подорожали на 61,35%. С начала 2024 года отпускные цены на продукцию стали падать — за последние две недели цены производителей на яйца снизились на 2,5% по первой категории и на 4,2%, следует из данных Минсельхоза.

В настоящее время Россия занимает седьмое место среди крупнейших мировых производителей пищевого яйца. По его потреблению страна находится на пятом месте. При этом даже после резкого повышения цен они остались одними из самых низких в мире.