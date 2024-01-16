НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российские военные начали ковровые бомбардировки позиций ВСУ

Источник:
РИА Новости
737 1

Российские силы приступили к ковровым бомбардировкам украинских позиций с помощью специальных беспилотников-бомбардировщиков «Инферно».

Дрон «Инферно» оснащается девятью слотами для сброса гранат, уточнил представитель компании-разработчика «Рустехдрон». Такой дрон зависает над позициями противника и сбрасывает боекомплект сериями.

За счет наличия дополнительной прицельной бомбардировочной камеры аппарат бросает бомбы в движении. Это резко повышает выживаемость беспилотников. В результате получается аналог ковровой бомбардировки в большой авиации.

«Инферно» несет четыре килограмма боевой нагрузки, в которую могут входить гранаты ВОГ-17, ГП-25 и специально изготовленные заводские боеприпасы для сброса с коптеров. При необходимости дрон может эффективно поражать легкобронированную технику.

Тема: Военная операция на Украине
Кулеба заявил, что без помощи Запада ВСУ будут воевать лопатами
ВСУ подтвердили гибель летчика‑генерала
Киев категорически отверг возможность переговоров с Москвой
Российские FPV-дроны получили режим «самонаводящейся торпеды»
смотреть все
Оборона #Конфликты #Оружие
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Белый дом объявил о прекращении военной помощи Украине
Лежачий небоскреб длиной в 170 км показали из космоса
Россия полностью отключит украинские дроны
Украина и Британия подписали оборонный договор
Обсуждение (1)
О самом главном
Как мужчины переживают расставание
Что такое оговорки по Фрейду
Почему пьяные мужчины признаются в любви
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Инфантильные импотенты: откуда берутся педофилы
Магический лунный календарь на каждый день
Все статьи
Мультимедиа
Как выбрать живую елку. ИНФОГРАФИКА
Самые удивительные фото космоса в 2023 году
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
Самое обсуждаемое
63
Зеленский заявил, что без денег Запада украинские пенсионеры умрут
59
Путин заявил, что будущее России за Дальним Востоком и Арктикой
45
Украина и Британия подписали оборонный договор
43
США разработали «план победы» Украины над Россией
38
Германия подготовила план войны с Россией на случай разгрома ВСУ