Российские военные начали ковровые бомбардировки позиций ВСУ

Российские силы приступили к ковровым бомбардировкам украинских позиций с помощью специальных беспилотников-бомбардировщиков «Инферно».

Дрон «Инферно» оснащается девятью слотами для сброса гранат, уточнил представитель компании-разработчика «Рустехдрон». Такой дрон зависает над позициями противника и сбрасывает боекомплект сериями.

За счет наличия дополнительной прицельной бомбардировочной камеры аппарат бросает бомбы в движении. Это резко повышает выживаемость беспилотников. В результате получается аналог ковровой бомбардировки в большой авиации.

«Инферно» несет четыре килограмма боевой нагрузки, в которую могут входить гранаты ВОГ-17, ГП-25 и специально изготовленные заводские боеприпасы для сброса с коптеров. При необходимости дрон может эффективно поражать легкобронированную технику.