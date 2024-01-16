Рэпер Vacio прошел медкомиссию в военкомате

Рэпер Vacio, отбыв повторный административный арест после «голой вечеринки» Анастасии Ивлеевой, встал на воинский учет, сообщил его адвокат Роман Попов.

Рэпер уже прошел медкомиссию, по итогам которой определят его категорию годности к службе в российской армии. Попов уточнил, что исполнитель считает службу в армии «почетной обязанностью».

«Как любой законопослушный гражданин Российской Федерации, он встал на воинский учет и прошел медкомиссию. Сейчас решается вопрос о его категории годности к военной службе», — сказал адвокат.

Скандальная вечеринка телеведущей Анастасии Ивлеевой прошла 21 декабря в московском клубе Mutabor. Vacio присутствовал на мероприятии в одном носке на половом члене. Фото с вечеринки привлекли внимание общественности.

Лефортовский суд решил, что вечеринка направлена на распространение нетрадиционных сексуальных отношений. Рэпера Vaco на следующий день после вечеринки арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство и оштрафовали на 200 тысяч рублей.

Московский клуб «Мутабор», где прошла вечеринка, закрыли на 90 суток по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических требований.