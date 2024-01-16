НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

Искусственный интеллект научится имитировать почерк человека

Источник:
Bloomberg
241 0

Нейросети в ближайшее время научатся правдоподобно воспроизводить почерк человека, для этого им будет достаточно ознакомиться лишь с несколькими абзацами исходного материала. Экспериментальные разработки в этой сфере представили специалисты Университета искусственного интеллекта имени Мухаммеда бен Заида в ОАЭ.

В настоящее время создатели нейросети обсуждают ее коммерческое применение и активно ищут партнеров для реализации сопутствующего потенциала данной технологии. В частности, такая система могла бы распознавать рукописный текст — например, для обработки записей в историях болезни пациентов.

Разработчики искусственного интеллекта отметили, что перед распространением созданного инструмента необходимо создать защитные механизмы, предотвращающие его некорректное с этической точки зрения применение.

Пока экспериментальная нейросеть способна распознавать и генерировать рукописный текст на английском и французском языках, но в перспективе разработчики хотели бы добавить к ним и арабский.

Еще по теме
Роскомнадзор установит границы Рунета
Россия утвердила национальный стандарт для интернета вещей
YouTube замедлился для пользователей блокировщиков рекламы
Россия запустила собственную альтернативу «Википедии»
смотреть все
Хайтек #Интернет
Как сделать
Как замести цифровые следы
26.11.23, 05:48
10730
0
Как просто увеличить скорость интернета
Видео загружаются медленно, сайты открываются с задержкой, а онлайн-игры показывают высокий пинг. Почему это происходит и как увеличить скорость интернета?
25.11.23, 21:55
10331
1
Как включить пасхалку с привидениями в Google
Google выпустил секретную пасхалку в честь Хэллоуина. чтобы ее запустить, надо написать одно слово
17.10.23, 17:03
10116
0
Как получить красивый мобильный номер Ростелекома
Заменить номер можно самостоятельно в Личном кабинете Ростелекома с возможностью выбора обычного или «золотого» номера
03.10.23, 12:33
11743
0
Как не нарушить закон при установке видеокамер на даче
Неправильно установленные камеры на дачном участке могут привести к конфликту с соседями и с законом
05.07.23, 09:35
21532
3
Как выбрать
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
11.11.23, 16:41
9440
1
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
13583
0
Сравнили 10 лучших платных онлайн-курсов и 5 бесплатных по МВА
Собрали подборку из 20 платных и 5 бесплатных онлайн-курсов MBA, с помощью которых вы получите знания, навыки и сеть контактов для успешного роста в бизнесе
24.08.23, 10:04
13886
1
Сравнили 10 платных и 5 бесплатных курсов по Deep Learning
Собрали подборку из 10 платных и 5 бесплатных онлайн-курсов по обучению Deep Learning (глубокое обучение) для новичков, middle- и senior-разработчиков
21.08.23, 12:46
17031
0
Стандарты и оплетка: как выбрать HDMI‑кабель
Этот провод используется для подключения мониторов, телевизоров к приставкам и компьютерам, а плюсом его использования стало то, что он сразу передает и видео и звук
17.03.23, 18:34
31982
3
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Белый дом объявил о прекращении военной помощи Украине
Лежачий небоскреб длиной в 170 км показали из космоса
Россия полностью отключит украинские дроны
Украина и Британия подписали оборонный договор
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Как выбрать живую елку. ИНФОГРАФИКА
Самые удивительные фото космоса в 2023 году
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
Топ комментариев

Nik3316

само интересное, что данные бумажки США врятли приобретут сами)))))))шкуру неубитого медведя по облигациям))))))))))...

Alhazred

Ну-ну. Талибов тоже бомбили...)))

Батя на диване

то что они своих солдат не жалеют и так понятно,сам бы пошел с лопатой,показал пример

corrector

на урине объекты США тоже формально не страдают , бггг