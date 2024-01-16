Искусственный интеллект научится имитировать почерк человека

Нейросети в ближайшее время научатся правдоподобно воспроизводить почерк человека, для этого им будет достаточно ознакомиться лишь с несколькими абзацами исходного материала. Экспериментальные разработки в этой сфере представили специалисты Университета искусственного интеллекта имени Мухаммеда бен Заида в ОАЭ.

В настоящее время создатели нейросети обсуждают ее коммерческое применение и активно ищут партнеров для реализации сопутствующего потенциала данной технологии. В частности, такая система могла бы распознавать рукописный текст — например, для обработки записей в историях болезни пациентов.

Разработчики искусственного интеллекта отметили, что перед распространением созданного инструмента необходимо создать защитные механизмы, предотвращающие его некорректное с этической точки зрения применение.

Пока экспериментальная нейросеть способна распознавать и генерировать рукописный текст на английском и французском языках, но в перспективе разработчики хотели бы добавить к ним и арабский.