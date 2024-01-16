Запущена программа долгосрочных сбережений

Министр финансов Антон Силуанов и первый зампредседателя Банка России Владимир Чистюхин на международной выставке-форуме «Россия торжественно объявили о запуске программы долгосрочных сбережений.

«Программа долгосрочных сбережений позволит гражданам обеспечить свою жизнь на старости, обеспечить необходимый финансовый запас прочности. Для этого создано большое количество разных стимулов: в первую очередь это налоговые стимулы, возможность софинансирования», — сказал Чистюхин.

Банк России уже согласовал участие в программе девяти негосударственных пенсионных фондов. Первым НПФ, который назначен оператором программы долгосрочных сбережений, стал НПФ Сбербанка.

Президент России Владимир Путин ранее поручил правительству принять меры по привлечению россиян в программу долгосрочных сбережений, чтобы обеспечить объем вложений граждан не менее 250 миллиардов рублей в 2024 году и не менее 1% от ВВП в 2026 году. Регулятор рассчитывает, что участниками программы к 2030 году будут не менее 9 миллионов человек.

Как работает программа долгосрочных сбережений

Это добровольный накопительно-сберегательный продукт для граждан с участием государства. Соответствующий закон вступил в силу 1 января 2024 года. Главной особенностью программы является участие государства в накоплении гражданами средств на пенсию.

Так, первые три года действия программы государство будет софинансировать взносы. Причем чем ниже официальный доход участника, тем выше будет софинансирование, но в любом случае из бюджета на эти цели на каждого участника программы предусмотрено не более 36 тысяч рублей в год.

Забрать средства из программы можно будет через 15 лет после начала действия договора, а также при наступлении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Отдельно в законе прописаны случаи, когда снять с него деньги можно досрочно. Это возможно при наступлении сложных жизненных ситуаций, список которых определяет правительство.

Участие граждан в программе предполагает относительно самостоятельное накопление капитала на пенсию — будущие пенсионеры могут вносить денежные средства в негосударственные пенсионные фонды по договорам долгосрочных сбережений, а те будут их инвестировать.