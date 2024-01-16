НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

Windows 11 получит поддержку нового поколения USB

Источник:
Sibnet.ru
238 0

Microsoft приступила к тестированию нового стандарта USB4 2.0 со скоростью передачи данных до 80 Гбит/с, что вдвое больше, чем у USB4. В ближайшее время поддержку сверхбыстрого стандарта получит Windows 11, сообщается в блоге корпорации.

В настоящее время поддержка USB4 версии 2.0 реализована в предварительной версии Windows 11 под номером 23615, которая уже доступна участникам программы Windows Insider. Однако реальное тестирование ограничено аппаратными требованиями.

Дело в том, что для работы USB4 2.0 в компьютере должен быть установлен один из самых передовых процессоров Intel — Intel Core 14-го поколения серии HX. Эта линейка процессоров была недавно анонсирована на выставке CES 2024.

Отмечается, что USB42.0 полностью обратно совместим с периферийными устройствами, созданными для старых поколений USB и Thunderbolt, стандарт также поддерживает все функции USB-C.

Еще по теме
Подтверждена безопасность приложения 2ГИС
WhatsApp получил редактор стикеров
«Календарь Mail.ru» поможет рассчитать отпускные
Создано приложение для определения группы крови по фото
смотреть все
Хайтек #Софт
Как сделать
Как замести цифровые следы
26.11.23, 05:48
10708
0
Как просто увеличить скорость интернета
Видео загружаются медленно, сайты открываются с задержкой, а онлайн-игры показывают высокий пинг. Почему это происходит и как увеличить скорость интернета?
25.11.23, 21:55
10313
1
Как включить пасхалку с привидениями в Google
Google выпустил секретную пасхалку в честь Хэллоуина. чтобы ее запустить, надо написать одно слово
17.10.23, 17:03
10100
0
Как получить красивый мобильный номер Ростелекома
Заменить номер можно самостоятельно в Личном кабинете Ростелекома с возможностью выбора обычного или «золотого» номера
03.10.23, 12:33
11724
0
Как не нарушить закон при установке видеокамер на даче
Неправильно установленные камеры на дачном участке могут привести к конфликту с соседями и с законом
05.07.23, 09:35
21517
3
Как выбрать
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
11.11.23, 16:41
9424
1
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
13570
0
Сравнили 10 лучших платных онлайн-курсов и 5 бесплатных по МВА
Собрали подборку из 20 платных и 5 бесплатных онлайн-курсов MBA, с помощью которых вы получите знания, навыки и сеть контактов для успешного роста в бизнесе
24.08.23, 10:04
13872
1
Сравнили 10 платных и 5 бесплатных курсов по Deep Learning
Собрали подборку из 10 платных и 5 бесплатных онлайн-курсов по обучению Deep Learning (глубокое обучение) для новичков, middle- и senior-разработчиков
21.08.23, 12:46
17017
0
Стандарты и оплетка: как выбрать HDMI‑кабель
Этот провод используется для подключения мониторов, телевизоров к приставкам и компьютерам, а плюсом его использования стало то, что он сразу передает и видео и звук
17.03.23, 18:34
31966
3
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Белый дом объявил о прекращении военной помощи Украине
Лежачий небоскреб длиной в 170 км показали из космоса
Россия полностью отключит украинские дроны
Украина и Британия подписали оборонный договор
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Как выбрать живую елку. ИНФОГРАФИКА
Самые удивительные фото космоса в 2023 году
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
Топ комментариев

Nik3316

само интересное, что данные бумажки США врятли приобретут сами)))))))шкуру неубитого медведя по облигациям))))))))))...

mosquito__2010

Шиза от США границ таки не знает.

Alhazred

Ну-ну. Талибов тоже бомбили...)))

Батя на диване

то что они своих солдат не жалеют и так понятно,сам бы пошел с лопатой,показал пример