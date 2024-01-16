Windows 11 получит поддержку нового поколения USB

Microsoft приступила к тестированию нового стандарта USB4 2.0 со скоростью передачи данных до 80 Гбит/с, что вдвое больше, чем у USB4. В ближайшее время поддержку сверхбыстрого стандарта получит Windows 11, сообщается в блоге корпорации.

В настоящее время поддержка USB4 версии 2.0 реализована в предварительной версии Windows 11 под номером 23615, которая уже доступна участникам программы Windows Insider. Однако реальное тестирование ограничено аппаратными требованиями.

Дело в том, что для работы USB4 2.0 в компьютере должен быть установлен один из самых передовых процессоров Intel — Intel Core 14-го поколения серии HX. Эта линейка процессоров была недавно анонсирована на выставке CES 2024.

Отмечается, что USB42.0 полностью обратно совместим с периферийными устройствами, созданными для старых поколений USB и Thunderbolt, стандарт также поддерживает все функции USB-C.