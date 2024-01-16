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Банки Китая ввели ограничения против России после угроз США

Источник:
Sibnet.ru
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Государственные банки Китая ужесточают ограничения в отношении финансирования российских клиентов после того, как США пообещали вводить вторичные санкции в отношении организаций, которые помогают России.

Так, минимум два банка за последнее время заказали проверку своего российского бизнеса, в частности внимание было сосредоточено на трансграничных сделках, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Издание утверждает, что китайские банки разорвут связи с клиентами из санкционного списка и прекратят предоставлять какие-либо финансовые услуги российскому военному сектору независимо от валюты и места проведения трансакций.

Также китайские кредиторы усиливают комплексную проверку клиентов. Они проверяют, зарегистрированы ли их предприятия, уполномоченные бенефициары и конечные бенефициары в России.

Минфин США ранее пообещал использовать вторичные санкции против банков, которые содействуют России в заключении сделок по закупке оборудования, необходимого для оборонного сектора.

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