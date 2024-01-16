Вышел трейлер сериала «Джентльмены» по фильму Гая Ричи

Netflix показал первый тизер сериала «Джентльмены», снятого по одноименному фильму режиссера Гая Ричи.

Главную роль в спин-оффе сыграл Тео Джеймс, известный по главной роли в «Дивергенте».

Его персонаж, британский аристократ, обнаруживает в своем поместье сад с марихуаной, а затем вступает в противоборство с наркобароном и множеством представителей преступного мира.

В актерский состав сериала «Джентльмены» также вошли Рей Уинстон, Кая Скоделарио и Джанкарло Эспозито. Премьера сериала ожидается на Netflix в марте.