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Рубль укрепился до уровня июня 2023 года

Источник:
Sibnet.ru
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Курс доллара во вторник, 16 января на торгах на Московской бирже понизился до 87,58 рубля, евро — до 95,74 рубля, китайский юань — до 12,12 рубля. Таким образом, все три валюты обновили минимальные отметки с конца июня 2023 года.

Рост корректировок рубля происходит шестой день подряд, начиная с первых полноценных торгов года после новогодних каникул. Российскую валюту поддерживает два основных фактора: увеличение предложения валюты со стороны экспортеров, а также продажа валюты в рамках бюджетного правила, считают эксперты «Интерфакс-ЦЭА».

За 2023 год реальный курс рубля к доллару снизился на 25,1%, к евро — на 26,6%, к юаню — на 20,5%.

Резкое снижение курса российской валюты в 2024-м маловероятно, считает кандидат экономических наук, доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко. По ее мнению, курс будет колебаться в диапазоне 85-95 рублей за доллар.

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