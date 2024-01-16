Певица Ольга Орлова отрицает, что снимала на видео, как с полового органа рэпера Vacio, более того, она даже не видела это своими глазами.

«Видео со стянутым носком не мое, я этого не снимала и, слава богу, не видела», — написала Орлова в соцсети после того, как адвокат рэпера обвинил певицу в распространении шок-контента с «голой» вечеринки.

При этом Орлова попросила «не фантазировать лишнего» в отношении ее персоны и пригрозила стороне рэпера, что клевета и ложные показания тоже влекут за собой ответственность.