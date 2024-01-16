НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Трамп убедительно победил на предварительных выборах в Айове

Источник:
Sibnet.ru
257 1

Бывший президент США Дональд Трамп набрал большинство голосов на собраниях избирателей-республиканцев (кокусе) в штате Айова, следует из данных опубликованных Республиканской партией.

Согласно предварительным результатам, Трамп набирает 55,8%, губернатор Флориды Рон Десантис — 23,1%, бывший постпред США при ООН Никки Хейли — 20,8%, бизнесмен Вивек Рамасвами — 8,3%.

«Это большая честь, что через несколько минут уже объявили, что я побеждаю очень достойных соперников», — приводит «Коммерсантъ» слова Трампа

Предприниматель Вивек Рамасвами объявил о выходе из президентской гонки в США и пообещал поддерживать Дональда Трампа.

Это первое голосование по выборам кандидата в президенты от республиканцев. Cпикер Палаты представителей Майк Джонсон назвал результаты «решительной и исторической победой», которая приблизит партию к объединению.

Собрания сторонников (кокусы) — первый этап внутрипартийных выборов Республиканской партии. Следующий этап — праймериз, который организуется правительством штатов. Для выдвижения Трампу необходимо заручиться поддержкой более половины делегатов.

Еще по теме
Белый дом назвал «безрассудными» ракетные удары Ирана
Песков анонсировал визит Путина в КНДР
Кремль назвал оптимальное решение конфликта на Украине
Киев категорически отверг возможность переговоров с Москвой
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Белый дом объявил о прекращении военной помощи Украине
Лежачий небоскреб длиной в 170 км показали из космоса
США разработали «план победы» Украины над Россией
Россия полностью отключит украинские дроны
Обсуждение (1)
Картина дня
Трамп убедительно победил на предварительных выборах в Айове
Рубль укрепился до уровня июня 2023 года
Белый дом назвал «безрассудными» ракетные удары Ирана
Ученый предложил Путину перенести столицу в Сибирь
Мультимедиа
Как выбрать живую елку. ИНФОГРАФИКА
Самые удивительные фото космоса в 2023 году
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
Самое обсуждаемое
62
Зеленский заявил, что без денег Запада украинские пенсионеры умрут
58
Путин заявил, что будущее России за Дальним Востоком и Арктикой
45
Украина и Британия подписали оборонный договор
43
США разработали «план победы» Украины над Россией
38
Германия подготовила план войны с Россией на случай разгрома ВСУ