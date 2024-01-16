Трамп убедительно победил на предварительных выборах в Айове

Бывший президент США Дональд Трамп набрал большинство голосов на собраниях избирателей-республиканцев (кокусе) в штате Айова, следует из данных опубликованных Республиканской партией.

Согласно предварительным результатам, Трамп набирает 55,8%, губернатор Флориды Рон Десантис — 23,1%, бывший постпред США при ООН Никки Хейли — 20,8%, бизнесмен Вивек Рамасвами — 8,3%.

«Это большая честь, что через несколько минут уже объявили, что я побеждаю очень достойных соперников», — приводит «Коммерсантъ» слова Трампа

Предприниматель Вивек Рамасвами объявил о выходе из президентской гонки в США и пообещал поддерживать Дональда Трампа.

Это первое голосование по выборам кандидата в президенты от республиканцев. Cпикер Палаты представителей Майк Джонсон назвал результаты «решительной и исторической победой», которая приблизит партию к объединению.

Собрания сторонников (кокусы) — первый этап внутрипартийных выборов Республиканской партии. Следующий этап — праймериз, который организуется правительством штатов. Для выдвижения Трампу необходимо заручиться поддержкой более половины делегатов.