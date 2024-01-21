Биолог предупредила о смертельной опасности старых солений

Употребление в пищу старых домашних солений может быть опасно для здоровья, предупредила преподаватель кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Елизавета Ли.

Срок хранения невскрытых банок домашних солений в среднем составляет около двух лет, отметила эксперт. Но здесь нужно учитывать несколько факторов. «Срок хранения зависит от места, где вы оставляете банки. Лучше и дольше всего домашняя консервация хранится при низкой температуре — в погребе или холодильнике. Больше года не стоит хранить соленые или маринованные грибы», — сказала «Известиям» Ли.

«В первые полгода нужно употребить компоты или варенья с косточками. Если хранить такие варенья дольше, выделенный амигдалин из косточек может превратиться в ядовитую синильную кислоту. Квашеную капусту можно хранить очень долго, до тех пор, пока она не прокиснет», — уточнила биолог.

Чтобы оценить качество и сохранность соленья, внимательно проверьте крышку: если она вздутая, куполообразная, скорее всего, содержимое испортилось. Стоит обратить внимание на металлические крышки — на них не должно быть ржавых пятен. Также осмотрите банку на наличие коричневых или черных пятен, заявила эксперт.

«Взгляните на сам рассол: он не должен быть загустевшим или слизистым. Испорченные соленья становятся склизкими. Понюхайте рассол: если чувствуете неприятный запах, пора выбрасывать банку», — сказала она.