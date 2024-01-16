Белый дом назвал «безрассудными» ракетные удары Ирана

Иран совершил «безрассудную и неточную» атаку по объектам в Сирии и Ираке, заявила пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Эдриен Уотсон.

«Мы ознакомились с сообщениями и отслеживали ракеты, которые упали на севере Ирака и на севере Сирии. Никто из американских военнослужащих и ни один американский объект не пострадал. Мы находимся в контакте с высокопоставленными иракскими чиновниками, а также с должностными лицами Курдистана», — приводит РБК слова Уотсон.

В ночь на вторник, 16 января КСИР сообщил, что атаковал «шпионские объекты» в Ираке, принадлежащие Моссаду, они пришлись близ консульства США и военной базы в городе Эрбиль. Удары были также нанесены по позициям боевиков «Исламского государства» в Сирии. В Иране отметили, что это — ответ на недавние террористические атаки в Иране.

Иранские государственные СМИ подчеркнули, что КСИР также нанес удар по «Исламскому государству» в Сирии в ответ на теракт, совершенный возле могилы генерала КСИР Кассема Сулеймани и унесший жизни почти 100 человек.