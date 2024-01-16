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Белый дом назвал «безрассудными» ракетные удары Ирана

Источник:
РИА Новости
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Иран совершил «безрассудную и неточную» атаку по объектам в Сирии и Ираке, заявила пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Эдриен Уотсон.

«Мы ознакомились с сообщениями и отслеживали ракеты, которые упали на севере Ирака и на севере Сирии. Никто из американских военнослужащих и ни один американский объект не пострадал. Мы находимся в контакте с высокопоставленными иракскими чиновниками, а также с должностными лицами Курдистана», — приводит РБК слова Уотсон.

В ночь на вторник, 16 января КСИР сообщил, что атаковал «шпионские объекты» в Ираке, принадлежащие Моссаду, они пришлись близ консульства США и военной базы в городе Эрбиль. Удары были также нанесены по позициям боевиков «Исламского государства» в Сирии. В Иране отметили, что это — ответ на недавние террористические атаки в Иране.

Иранские государственные СМИ подчеркнули, что КСИР также нанес удар по «Исламскому государству» в Сирии в ответ на теракт, совершенный возле могилы генерала КСИР Кассема Сулеймани и унесший жизни почти 100 человек.

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Топ комментариев

Nik3316

само интересное, что данные бумажки США врятли приобретут сами)))))))шкуру неубитого медведя по облигациям))))))))))...

mosquito__2010

Шиза от США границ таки не знает.

Alhazred

Ну-ну. Талибов тоже бомбили...)))

usacomp

при этом победителю предстоит выплатить 13% от суммы в качестве подоходного налога))) А как же п.1 ст....