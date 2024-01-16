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Минобрнауки опровергло повышение цен на высшее образование

Источник:
РИА Новости
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Студенческая аудитория
Фото: © Sibnet.ru

Централизованного увеличения цен на обучение в российских государственных вузах не будет, заявила пресс-служба Минобрнауки.

«В отношении студентов государственных вузов, обучающихся на коммерческой основе, централизованного повышения цен не будет», — сказали РИА новости в министерстве.

В ведомстве отметили , что к тому же «большинство студентов в России обучаются в государственных вузах на бюджетной основе, то есть бесплатно». «Если говорить о приоритетных для страны специальностях, в частности, инженерно-технических, то это подавляющее большинство», — уточнили в пресс-службе.

Дискуссия по поводу резкого повышения цен на высшее образование связана с высказываниями руководителей отдельных частных вузов, отметили в министерстве. Там добавили, что бизнес-модель этих учебных заведений, по-видимому, «не очень хорошо работает».

При этом в Минобрнауки допустили корректировку цен некоторыми университетами в пределах инфляции.

Ранее представители нескольких вузов сообщили РИА Новости о подорожании обучения в 2024/2025 учебном году.

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Топ комментариев

Nik3316

само интересное, что данные бумажки США врятли приобретут сами)))))))шкуру неубитого медведя по облигациям))))))))))...

mosquito__2010

Шиза от США границ таки не знает.

Alhazred

Ну-ну. Талибов тоже бомбили...)))

usacomp

при этом победителю предстоит выплатить 13% от суммы в качестве подоходного налога))) А как же п.1 ст....