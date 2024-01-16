Офицер ВВС выиграла конкурс «Мисс Америка»

Офицер Военно-воздушных сил (ВВС) США Мэдисон Марш завоевала титул «Мисс Америка — 2024».

Марш 22 года, она младший лейтенант ВВС и студентка магистратуры Гарвардской школы Кеннеди по программе государственной политики. Девушка стала первым в истории действующим офицером ВВС США, завоевавшим титул «Мисс Америка», сообщил телеканал CNN.

В своем выступлении на конкурсе талантов Марш рассказала, как получила лицензию пилота в 16 лет.

В конкурсе приняла участие 51 девушка — по одной от каждого штата США и одна кандидатка от округа Колумбия. Одиннадцать финалисток дефилировали в фитнес-одежде и вечерних платьях, дискутировали на актуальные темы, демонстрировали таланты.