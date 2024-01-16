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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Кулеба заявил, что без помощи Запада ВСУ будут воевать лопатами

Источник:
ТАСС
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут воевать лопатами, если страны Запада перестанут поставлять Киеву оружие, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

«Время уходит, но не наши приверженность и решимость защищать нашу страну. Я, черт возьми, серьезен, когда говорю, что даже если у нас закончится оружие, мы будем воевать лопатами», — приводит ТАСС слова Кулебы, сказанные им в интервью американским телеканалам.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что Соединенные Штаты прекратили поставки оружия и военной техники Украине в связи с отсутствием бюджетных средств на такие программы.

The Wall Street Journal ранее сообщила, что у Украины уже заканчиваются боеприпасы и ситуация с дефицитом оружия будет только ухудшаться.

Командир 59-й бригады ВСУ указал, что, если у его бойцов закончатся патроны, он отдаст подчиненным приказ идти в бой с лопатами.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Шиза от США границ таки не знает.

Nik3316

само интересное, что данные бумажки США врятли приобретут сами)))))))шкуру неубитого медведя по облигациям))))))))))...

Times Square

Как вообще можно выпускать на свободу "организм" который может спокойно нанести 16 летней девочке 12...

usacomp

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