Украинские беспилотники атаковали Воронеж

Российские средства ПВО отразили атаку украинских беспилотников над Воронежем, пострадали жилые дома сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«В одном многоквартирном доме ликвидировано возгорание на балконе. Еще в двух МКД и ряде частных домов выбиты окна», — написал Гусев в своем телеграм-канале.

Минобороны уточнило, что в Воронежской области были сбиты три беспилотника в период с 1.50 до 2.50 по мск.

Позднее губернатор сообщил, что в квартиру на улице Тепличной попали фрагменты сбитого дрона, пострадала девочка 2013 года рождения. У нее резаные раны руки, ноги и шеи.

Мэр города Вадим Кстенин рассказал, что жильцов получившего повреждения дома эвакуировали в близлежащую школу, в самом доме работают специалисты.