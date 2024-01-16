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Украинские беспилотники атаковали Воронеж

Источник:
Sibnet.ru
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Российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1»
Фото: mil.ru / CC BY-SA 4.0

Российские средства ПВО отразили атаку украинских беспилотников над Воронежем, пострадали жилые дома сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«В одном многоквартирном доме ликвидировано возгорание на балконе. Еще в двух МКД и ряде частных домов выбиты окна», — написал Гусев в своем телеграм-канале.

Минобороны уточнило, что в Воронежской области были сбиты три беспилотника в период с 1.50 до 2.50 по мск.

Позднее губернатор сообщил, что в квартиру на улице Тепличной попали фрагменты сбитого дрона, пострадала девочка 2013 года рождения. У нее резаные раны руки, ноги и шеи.

Мэр города Вадим Кстенин рассказал, что жильцов получившего повреждения дома эвакуировали в близлежащую школу, в самом доме работают специалисты.

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mosquito__2010

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