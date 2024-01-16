Иран нанес удары по объектам США и Израиля

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил об атаке на шпионские центры и «собрания антииранских террористических группировок» вблизи столицы иракского Курдистана Эрбиля, говорится в заявлении КСИР.

«Баллистические ракеты были использованы для уничтожения шпионских центров и скоплений антииранских террористических группировок в регионе поздно вечером», — цитируют «Интерфакс» заявление КСИР.

Уточняется, что целью удара была «шпионская штаб-квартира израильского "Моссада" в иракском Курдистане». Взрывы также были слышны в районе консульства США в Эрбиле. Телеканал Al Jazeera сообщил, что американское диппредставительство атаковали беспилотники.

По данным ABC News, в результате бомбардировки Эрбиля никто из коалиционных сил или американских военнослужащих не погиб. Но жертвами взрывов стали четыре гражданских человека. Мишенями КСИР были восемь объектов рядом с консульством США, сообщил источник телеканала.

Иранские государственные СМИ подчеркнули что КСИР также нанес удар по «Исламскому государству» (ИГ, террористическая группировка, запрещена в РФ) в Сирии в ответ на теракт, совершенный возле могилы генерала КСИР Кассема Сулеймани и унесший жизни почти 100 человек.

Отмечается, что были уничтожены «места сбора командиров и ключевых элементов серией баллистических ракет в ответ на недавние зверства террористов в Иране».