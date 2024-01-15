Американский корабль у берегов Йемена поразили ракетой

Ракета попала в американское судно Eagle Gibraltar в Аденском заливе у берегов Йемена. Сухогруз шел под флагом Маршалловых Островов.

Удар привел к пожару в трюме, но судно осталось на плаву, передает Associated Press. По предварительным данным, в результате попадания ракеты никто из экипажа не пострадал, выясняются все детали произошедшего.

По судну ударила хуситская группировка «Ансар Аллах», в которой решили, что сухогруз следовал в Израиль. Судно «проигнорировало предупреждения», утверждает йеменский источник телеканала Al Jazeera.

14 января атаке подвергся американский эсминец «Лабун», находившийся в южной части Красного моря. Выпущенную хуситами ракету удалось перехватить, о наличии пострадавших и разрушений неизвестно.

В ответ на атаки на торговые корабли со стороны хуситов коалиция США и Великобритании нанесла в ночь на 12 января удары по йеменским базам. Погибли пять членов движения хуситов, еще шесть получили ранения.