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Американский корабль у берегов Йемена поразили ракетой

Источник:
Sibnet.ru
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Ракета попала в американское судно Eagle Gibraltar в Аденском заливе у берегов Йемена. Сухогруз шел под флагом Маршалловых Островов.

Удар привел к пожару в трюме, но судно осталось на плаву, передает Associated Press. По предварительным данным, в результате попадания ракеты никто из экипажа не пострадал, выясняются все детали произошедшего.

По судну ударила хуситская группировка «Ансар Аллах», в которой решили, что сухогруз следовал в Израиль. Судно «проигнорировало предупреждения», утверждает йеменский источник телеканала Al Jazeera.

14 января атаке подвергся американский эсминец «Лабун», находившийся в южной части Красного моря. Выпущенную хуситами ракету удалось перехватить, о наличии пострадавших и разрушений неизвестно.

В ответ на атаки на торговые корабли со стороны хуситов коалиция США и Великобритании нанесла в ночь на 12 января удары по йеменским базам. Погибли пять членов движения хуситов, еще шесть получили ранения.

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