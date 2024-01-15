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Россия утвердила национальный стандарт для интернета вещей

Источник:
«Ведомости»
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Росстандарт утвердил национальный стандарт протокола LoRaWAN для интернета вещей. Стандартизация протокола необходима для унификации технических требований производителей умных счетчиков и датчиков.

Вступить в силу стандарт должен 1 июля 2024 года. Он может использоваться при обмене данными с бытовым и промышленным оборудованием, включая датчики, приборы, пломбы в сфере строительства и ЖКХ, транспорта и логистики, а также носимыми устройствами.

Разработкой стандарта занимались специалисты технического комитета 194 «Кибер-физические системы» совместно с Ассоциацией интернета вещей. Стандарт учитывает специфику российского законодательства, а также имеет совместимость с глобальным стандартом LoRaWAN.

Это позволяет задействовать соответствующие национальному стандарту устройства и оборудование в глобальных технологических решениях, а также поможет отечественным разработчикам выйти на зарубежные рынки.

Отмечается, что использование национального стандарта является добровольным, но его применение может быть обязательным для проведения закупок компаниями с госучастием.

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Топ комментариев

anubis77

Что-то не правильно сказано Виктором?

-Керя-

Пиндосы тоже закупают всё что им надо без ограничений.

Uynachalnica

Будущее вон в Саудовской Аравии строят, а нас только разговорами о нем кормят, причем, всенепременно...

Asd10

Чё, максимка, шаблон трещит? 🤣