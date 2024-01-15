YouTube стал замедлять работу своего сайта для пользователей, использующих блокировщики рекламы. Избежать замедления можно двумя способами — отключить блокировщик рекламы или перейти на платную подписку YouTube Premium.

Замедление YouTube при использовании блокировщиков рекламы зафиксировали пользователи платформы Reddit. Они выяснили, что при включенном блокировщике рекламы YouTube демонстрирует значительное снижение производительности.

Так, видео загружаются с низкой скоростью, а их предпросмотр отказывается корректно работать. Также переход в режим полноэкранного просмотра становится невозможным без обновления страницы.

Представители YouTube ранее уже неоднократно заявляли, что использование блокировщиков нарушает условия использования сервиса, ведь реклама является основным источником дохода видеохостинга.