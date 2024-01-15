Экстрасенс Константин Гецати стал героем «Холостяка»

Победитель «Битвы экстрасенсов» Константин Гецати стал новым героем романтического реалити-шоу «Холостяк» на ТНТ, сообщила директор канала Тина Канделаки.

«Флиртовать, пытаться заинтересовать собой с мужчиной, который может заглянуть в душу. Девушки, мне кажется, это испытание стоит того», — сказала Канделаки в телеграм-канале.

Гецати стал победителем в 18-м сезоне «Битвы экстрасенсов». Он называет себя аланским провидцем, а в обычной жизни Гецати — практикующий уролог и андролог.

В шоу «Холостяк» герой из нескольких девушек ищет себе невесту. Всего на ТНТ вышло восемь сезонов реалити, но ни одна пара, образовавшаяся в нем, не дошла до свадьбы.