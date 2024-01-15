НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Экстрасенс Константин Гецати стал героем «Холостяка»

Источник:
Sibnet.ru
154 0
Фото: © соцесети

Победитель «Битвы экстрасенсов» Константин Гецати стал новым героем романтического реалити-шоу «Холостяк» на ТНТ, сообщила директор канала Тина Канделаки.

«Флиртовать, пытаться заинтересовать собой с мужчиной, который может заглянуть в душу. Девушки, мне кажется, это испытание стоит того», — сказала Канделаки в телеграм-канале.

Гецати стал победителем в 18-м сезоне «Битвы экстрасенсов». Он называет себя аланским провидцем, а в обычной жизни Гецати — практикующий уролог и андролог.

В шоу «Холостяк» герой из нескольких девушек ищет себе невесту. Всего на ТНТ вышло восемь сезонов реалити, но ни одна пара, образовавшаяся в нем, не дошла до свадьбы.

Еще по теме
Звезды обыграли народную команду в шоу «Выжить в Самарканде»
Экстрасенсы из прошлых сезонов «Битвы» вернулись в эфир
Новый сезон шоу «Конфетка» стартует на ТНТ
Новосибирец стал участником шоу «Конфетка» на ТНТ
смотреть все
Культгид #Мир ТВ
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Белый дом объявил о прекращении военной помощи Украине
Лежачий небоскреб длиной в 170 км показали из космоса
США разработали «план победы» Украины над Россией
Россия полностью отключит украинские дроны
Обсуждение (0)
Топ комментариев

anubis77

Что-то не правильно сказано Виктором?

-Керя-

Пиндосы тоже закупают всё что им надо без ограничений.

pepelmetal

Ой, как же так, а такие громкие заявления были о том что теперь они не зависят от Российской нефти, тю...

DYNAMO7294

С начала 2000-х уже почти четверть века прошла, а путен до сих пор у власти! И никакого развития ДВ с...