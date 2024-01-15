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Россия запустила собственную альтернативу «Википедии»

Источник:
«Коммерсантъ»
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Российская онлайн-энциклопедия «Рувики» завершила этап бета-тестирования, с 15 января она работает в полноценном режиме.

В основу нового сервиса легли статьи из «Википедии» на русском языке, при этом на сегодня в «Рувики» материалов уже больше — порядка 1,9 миллиона. Бета-версия «Рувики» была доступна с 26 июня 2023 года.

Отмечается, что все данные «Рувики» хранятся на отечественных серверах, управляет проектом российское юридическое лицо, материалы энциклопедии соответствуют российскому законодательству.

На портале введены понятия «выверенной» и «рецензированной» статьи: над «выверенными» публикациями работает редакция онлайн-энциклопедии, а «рецензированные» статьи подготовлены при помощи экспертов.

Автором статьи для «Рувики» может стать любой пользователь, но все материалы проверяются на соответствие действительности и правилам площадки. В частности, в верификации статей участвуют ученые Российской академии наук.

Разработчики отмечают, что в течение 2024 года «Рувики» ждут технологические изменения, в числе которых персонализация контента, тематические подборки, аудиопересказ статей, обновленный личный кабинет пользователя, видео и подкасты. Кроме этого, планируется добавить в энциклопедию искусственный интеллект.

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