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Песков анонсировал визит Путина в КНДР

Источник:
ТАСС
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Визит президента России Владимира Путина в КНДР может состояться в обозримом будущем, конкретные сроки будут согласованы по дипканалам, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«У Владимира Путина есть действующее приглашение посетить Пхеньян с официальным визитом. Мы надеемся, что такой визит состоится, что президент России посетит в обозримом будущем [КНДР]. Сроки такого визита будут дополнительно согласовываться по дипломатическим каналам», — цитирует ТАСС Пескова.

Он допустил, что Путин встретиться с главой МИД КНДР Цой Сон Хи, которая в эти дни находится с визитом в Москве. «Северная Корея — это наш сосед, наш ближайший сосед, наш партнер, с коим мы развиваем и намерены и дальше развивать партнерские отношения во всех областях», — сказал Песков.

Лидер КНДР Ким Чен Ын пригласил Путина посетить страну в ходе своего визита в Россию в сентябре 2023 года.

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