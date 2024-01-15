Подтверждена безопасность приложения 2ГИС

Эксперты «Лаборатории Касперского» провели дополнительный анализ приложения 2ГИС, подтвердив его безопасность и отсутствие вредоносного кода.

Специалисты проанализировали нескольких версий мобильного приложения 2ГИС для Android, в том числе версии 6.30.2.533.6, которую Google Play определил как «вредоносную». Также была проверена версия приложения 6.29.0.530.20, которая не вызывала уведомлений от Google Play.

Проверка «Лаборатории Касперского» показала, что данные версии приложения 2ГИС не содержат вредоносный код. Это значит, что 2ГИС можно скачивать и использовать без вреда для гаджетов, несмотря на предупреждения Google Play.

Другие сервисы проверки приложений также говорят о безопасности 2ГИС для мобильных устройств — так, на сайте VirusTotal ни один из десятков доступных российских и зарубежных антивирусных сканеров не обнаружил какой-либо вредоносный код в 2ГИС.

Ранее пользователи российского сервиса начали массово получать уведомления от Google Play с предупреждением о небезопасности программы. Утверждалось, что 2ГИС пытается получить доступ к персональным данным, таким как SMS, фотографии, аудиозаписи и журнал звонков.

Разработчики пояснили, что приложению нужен доступ к микрофону и журналу звонков, чтобы пользователи могли управлять сервисом голосом, а также звонить в компании на картах прямо из приложения 2ГИС.