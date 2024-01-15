НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

Подтверждена безопасность приложения 2ГИС

Источник:
CNews
209 1

Эксперты «Лаборатории Касперского» провели дополнительный анализ приложения 2ГИС, подтвердив его безопасность и отсутствие вредоносного кода.

Специалисты проанализировали нескольких версий мобильного приложения 2ГИС для Android, в том числе версии 6.30.2.533.6, которую Google Play определил как «вредоносную». Также была проверена версия приложения 6.29.0.530.20, которая не вызывала уведомлений от Google Play.

Проверка «Лаборатории Касперского» показала, что данные версии приложения 2ГИС не содержат вредоносный код. Это значит, что 2ГИС можно скачивать и использовать без вреда для гаджетов, несмотря на предупреждения Google Play.

Другие сервисы проверки приложений также говорят о безопасности 2ГИС для мобильных устройств — так, на сайте VirusTotal ни один из десятков доступных российских и зарубежных антивирусных сканеров не обнаружил какой-либо вредоносный код в 2ГИС.

Ранее пользователи российского сервиса начали массово получать уведомления от Google Play с предупреждением о небезопасности программы. Утверждалось, что 2ГИС пытается получить доступ к персональным данным, таким как SMS, фотографии, аудиозаписи и журнал звонков.

Разработчики пояснили, что приложению нужен доступ к микрофону и журналу звонков, чтобы пользователи могли управлять сервисом голосом, а также звонить в компании на картах прямо из приложения 2ГИС.

Еще по теме
WhatsApp получил редактор стикеров
«Календарь Mail.ru» поможет рассчитать отпускные
Создано приложение для определения группы крови по фото
Google посчитал российское приложение 2ГИС вредоносным
смотреть все
Хайтек #Софт
Как сделать
Как замести цифровые следы
26.11.23, 05:48
10557
0
Как просто увеличить скорость интернета
Видео загружаются медленно, сайты открываются с задержкой, а онлайн-игры показывают высокий пинг. Почему это происходит и как увеличить скорость интернета?
25.11.23, 21:55
10182
1
Как включить пасхалку с привидениями в Google
Google выпустил секретную пасхалку в честь Хэллоуина. чтобы ее запустить, надо написать одно слово
17.10.23, 17:03
10012
0
Как получить красивый мобильный номер Ростелекома
Заменить номер можно самостоятельно в Личном кабинете Ростелекома с возможностью выбора обычного или «золотого» номера
03.10.23, 12:33
11636
0
Как не нарушить закон при установке видеокамер на даче
Неправильно установленные камеры на дачном участке могут привести к конфликту с соседями и с законом
05.07.23, 09:35
21431
3
Как выбрать
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
11.11.23, 16:41
9342
1
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
13485
0
Сравнили 10 лучших платных онлайн-курсов и 5 бесплатных по МВА
Собрали подборку из 20 платных и 5 бесплатных онлайн-курсов MBA, с помощью которых вы получите знания, навыки и сеть контактов для успешного роста в бизнесе
24.08.23, 10:04
13790
1
Сравнили 10 платных и 5 бесплатных курсов по Deep Learning
Собрали подборку из 10 платных и 5 бесплатных онлайн-курсов по обучению Deep Learning (глубокое обучение) для новичков, middle- и senior-разработчиков
21.08.23, 12:46
16943
0
Стандарты и оплетка: как выбрать HDMI‑кабель
Этот провод используется для подключения мониторов, телевизоров к приставкам и компьютерам, а плюсом его использования стало то, что он сразу передает и видео и звук
17.03.23, 18:34
31883
3
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Белый дом объявил о прекращении военной помощи Украине
Лежачий небоскреб длиной в 170 км показали из космоса
США разработали «план победы» Украины над Россией
Россия полностью отключит украинские дроны
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Как выбрать живую елку. ИНФОГРАФИКА
Самые удивительные фото космоса в 2023 году
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
Топ комментариев

anubis77

Что-то не правильно сказано Виктором?

pepelmetal

Ой, как же так, а такие громкие заявления были о том что теперь они не зависят от Российской нефти, тю...

-Керя-

Пиндосы тоже закупают всё что им надо без ограничений.

DYNAMO7294

С начала 2000-х уже почти четверть века прошла, а путен до сих пор у власти! И никакого развития ДВ с...