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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

ВСУ подтвердили гибель летчика‑генерала

Источник:
Sibnet.ru
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Самого опытного летчика похоронили на Украине, гибель генерал-лейтенанта Станислава Павловича подтвердила пресс-служба ВСУ.

«Станислав Николаевич был едва ли не единственным генералом, который в возрасте 65 лет летал и обучил не одно поколение летчиков», — говорится в сообщении.

Дата его смерти и ее причины военным ведомством не приводятся. Прощание с летчиком состоялось 12 января в украинском Львове. Судя по фотографиям — его хоронили в закрытом гробу.

По неподтвержденным данным, Павлович мог погибнуть во время ракетного удара по одному из военных аэродромов ВВС Украины. Еще одна версия — генерал погиб во время обучения молодого пилота ВСУ, который осваивал пилотирование Су-24.

Павлович в 2008–2013 годы был командиром воздушного командования «Запад». До этого он занимал должность заместителя начальника аппарата управления боевой подготовки главного командования ВВС Украины.

За время службы Павлович освоил управление самолетами Л-29, МиГ-15УТИ, двух модификаций МиГ-21, Су-7У, Су-17 пяти модификаций, а также трех модификаций Су-24.

Тема: Военная операция на Украине
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