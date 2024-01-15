Рэпер в носке обвинил во всех неприятностях Ольгу Орлову

Рэпер Vacio (Николай Васильев) попытался оправдаться за выходку на «голой» вечеринке, и обвинил во всех проблемах певицу и ведущую «Дома 2» Ольгу Орлову.

Адвокат Vacio в защите придерживается линии, что именно Орлова выискивала шок-контент на вечеринке и публиковала в соцсети, пишет телеграм-канал Mash.

По версии защиты, Васильев не мог снимать видео, где с его интимного органа срывают носок, так как находился в центре событий. Также сообщается, что в телефоне артиста не было компрометирующих видео.

Артист пришел на вечеринку в клубе «Мутабор» обнаженный, надев на половой орган носок. В ходе вечеринки единственный предмет гардероба с него сорвали, а видео попало в Сеть.

Сначала Васильев отсидел 15 суток и еще 10 суток за мелкое хулиганство с оказанием сопротивления сотрудникам полиции. Также его оштрафовали на 200 тысяч рублей за «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений» (часть 3 статьи 6.21 КоАП РФ).