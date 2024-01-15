НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Рэпер в носке обвинил во всех неприятностях Ольгу Орлову

Источник:
Sibnet.ru
324 2
Фото: © @vac1o

Рэпер Vacio (Николай Васильев) попытался оправдаться за выходку на «голой» вечеринке, и обвинил во всех проблемах певицу и ведущую «Дома 2» Ольгу Орлову.

Адвокат Vacio в защите придерживается линии, что именно Орлова выискивала шок-контент на вечеринке и публиковала в соцсети, пишет телеграм-канал Mash.

По версии защиты, Васильев не мог снимать видео, где с его интимного органа срывают носок, так как находился в центре событий. Также сообщается, что в телефоне артиста не было компрометирующих видео.

Артист пришел на вечеринку в клубе «Мутабор» обнаженный, надев на половой орган носок. В ходе вечеринки единственный предмет гардероба с него сорвали, а видео попало в Сеть.

Сначала Васильев отсидел 15 суток и еще 10 суток за мелкое хулиганство с оказанием сопротивления сотрудникам полиции. Также его оштрафовали на 200 тысяч рублей за «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений» (часть 3 статьи 6.21 КоАП РФ).

Еще по теме
Анна Пересильд испугалась звездной болезни
Сергей Жуков бросил дочь в сугроб
Инстасамка не стала новой «Глюкозой»
Маршал объяснил, почему российские звезды не любят Shaman'а
смотреть все
Культгид #Шоу-бизнес
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Белый дом объявил о прекращении военной помощи Украине
Лежачий небоскреб длиной в 170 км показали из космоса
США разработали «план победы» Украины над Россией
Россия полностью отключит украинские дроны
Обсуждение (2)
Картина дня
Песков анонсировал визит Путина в КНДР
Германия подготовила план войны с Россией на случай разгрома ВСУ
ВСУ подтвердили гибель летчика‑генерала
Тур по Енисею за 6,5 млн рублей стал самым дорогим в России
Топ комментариев

anubis77

Что-то не правильно сказано Виктором?

pepelmetal

Ой, как же так, а такие громкие заявления были о том что теперь они не зависят от Российской нефти, тю...

-Керя-

Пиндосы тоже закупают всё что им надо без ограничений.

DYNAMO7294

С начала 2000-х уже почти четверть века прошла, а путен до сих пор у власти! И никакого развития ДВ с...