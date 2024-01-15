Германия подготовила план войны с Россией на случай разгрома ВСУ

Министерство обороны Германии разработало сценарий возможной войны между НАТО и Россией, которая может начаться летом 2025 года после военного поражения Украины, пишет Bild со ссылкой на соответствующие документы.

Документ, получивший название «Оборона альянса-2025», гипотетически предусматривает, что в феврале 2024 года Россия объявит новую волну мобилизации и призовет в войска 200 тысяч человек.

По сценарию, в июле Россия начинает кибератаки и другие формы гибридной войны против Запада. В странах Балтии начинаются столкновения, которые Россия использует как предлог для начала масштабных учений на своей территории и в Белоруссии. В октябре Россия перебрасывает войска и ракеты средней дальности в Калининград, приводит Bild содержание документа.

В плане говорится, что с декабря 2024 года в районе Сувалкского коридора между Белоруссией и Калининградской областью происходит «пограничный конфликт». Воспользовавшись временным безвластием после выборов президента США, Россия при поддержке Белоруссии «повторяет на территории НАТО вторжение 2014 года», цитирует Bild сценарий.

Согласно документу, война между Россией и НАТО может начаться летом 2025 года. В мае 2025 года руководство альянса принимает решение о мерах сдерживания. В "день Х", главнокомандующий НАТО отдаст приказ о переброске 300 тысяч военнослужащих на восточный фланг. О том, как завершится конфликт, Bild не пишет.

Россия не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.