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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Американский Patriot оказался бессилен против «Кинжала»

Источник:
Military Watch Magazine
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Американские зенитно-ракетные комплексы Patriot на Украине с трудом отражают даже простые атаки, а против российских гиперзвуковых ракет они вовсе бессильны, утверждают эксперты издания Military Watch Magazine.

«Хотя украинские источники продолжают утверждать, что переданные американцами батареи Patriot сбили значительное количество "Кинжалов", аналитики серьезно сомневаются в этом, указывая на присущие Patriot ограничения, а также на расширенные возможности "Кинжала"», — пишет издание.

Ракеты Х-47М2 «Кинжал" регулярно применяются для поражения наиболее приоритетных целей. Он способен поражать цели на расстоянии до 2 тысяч километров «благодаря огромной кинетической энергии, передаваемой ракете истребителями МиГ-31К, которые являются самыми быстрыми и высоко летающими боевыми самолетами в мире», — отмечают эксперты.

По их словам, «Кинжал» имеет пониженную полубаллистическую траекторию, развивает очень высокую скорость на конечном участке траектории и обладает способностью маневрировать на протяжении всего полета. 

В совокупности эти три фактора делают перехват «Кинжалов» крайне сложной и даже непосильной задачей для Patriot, заключили аналитики Military Watch Magazine.

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