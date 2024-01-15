Анна Пересильд испугалась звездной болезни

Актриса Анна Пересильд, ставшая известной после роли Айгуль в «Слове пацана», рассказала, что боится звездной болезни и прорабатывает эту тему с психологом.

«Я всегда маме говорю: "Мама, если ты поймешь, что я куда-то не туда иду, ты мне прям сразу говори". Я очень боюсь этой звездной болезни, потому что не раз встречалась с людьми, у которых что-то есть от звездной болезни и меня это пугало. Люди вели себя неадекватно», — сказала дочь Юлии Пересильд в интервью Лауры Джугелии.

Анна Пересильд отметила, что не хотела бы сталкиваться со звездной болезнью, поэтому тщательно прорабатывает эту тему с психологом. Также 14-летняя актриса верит, что у нее получается вести себя адекватно, несмотря на большую популярность.